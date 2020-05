Bình Dương: Điều tra vụ 43ha đất công bán trái phép, phát hiện thêm 145ha khác có dấu hiệu vi phạm tương tự

Chiều 5/5, Tỉnh uỷ Bình Dương đã họp báo vụ 43ha đất vàng rơi vào tay doanh nghiệp với giá bèo, quá trình điều tra cơ quan chức năng phát hiện một khu đất khác có diện tích 145ha khác cũng có dấu hiệu vi phạm.

Sau khi 3 lãnh đạo doanh nghiệp liên quan đến khu 43ha đất vàng bị khởi tố là ông Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1955, chủ tịch hội đồng quản trị) và ông Trần Nguyên Vũ (sinh năm 1977, tổng giám đốc) Công ty 3-2; ông Huỳnh Thanh Hải sinh năm 1964, thành viên HĐQT, chủ tịch kiêm TGĐ Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương.

Toàn cảnh buổi họp báo

Ngày 5/5, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục họp báo để thông tin về vụ việc trên. Căn cứ Điều 89 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định quyền sử dụng đất với khu đất 43ha tại phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK075229 và số BK 075230 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 6/2/2013 là vật chứng của vụ án.

Đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc- Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương tại buổi họp

Do đó, ngày 24/4/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 04 để tạm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229 và BK 0752230 do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (viết tắt là công ty Tân Phú) quản lý. Ngày 22/4/2020, đại diện Công ty Tân Phú xác định 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đang thế chấp tại ngân hàng. Qua xác minh làm việc xác định: Công ty Tân Phú kí hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu đất 43ha với ngân hàng TMCP Phương Đông chi thánh TPHCM bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỷ.

Khu đất 43ha vào tay doanh nghiệp với giá bèo khiến 3 lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố

Ngày 24/4/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 5 để tạm giữu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229 và BK 0752230 do ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh TPHCM quản lý và tiến hành thu giữ theo quy định. Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành bàn giao khu đất 43ha cho UBND tỉnh Bình Dương và UBND phường Phú Hoà để bảo quản theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Qua tài liệu, hồ sơ điều tra xác định khu đất 43ha nêu trên chưa được Công ty Tân Phú đăng kí biến động sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TPHCM (viết tắt là công ty Kim Oanh) mua lại toàn bộ Công ty Tân Phú. Căn cứ điều 188 Luật đất đai năm 2013 thì Công ty Tân Phú (do Công ty Kim Oanh làm chủ) chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê…

Hiện tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra xác minh làm rõ việc Công ty Tân Phú kí hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu đất 43ha cho ngân hàng TMCP Phương Đông chi thánh TPHCM bảo lãnh cho công ty Nam Kim vay số tiền 350 tỷ.

Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân tổ chức có thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng 43ha là vật chứng của vụ án thì liên hệ công an để cung cấp thông tin, tài liệu phối hợp giải quyết.

Trong quá trình điều tra, ngoài khu đất 43ha đất vàng rơi vào tay doanh nghiệp với giá bèo, Công an tỉnh Bình Dương x.ác định việc quản lý, sử dụng một khu đất khác có diện tích 145ha tại phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương thực hiện có dấu hiệu vi phạm, gây th.ất thoát tài sản Nhà Nước. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ.

