Bình Dương ra công văn khẩn về 7 người trở về từ TP Vũ Hán

Có 7 người được xác định từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở lại Bình Dương. Cơ quan chức năng tỉnh này đã cho cách ly đồng thời xác minh những người từng tiếp xúc với họ.

Ông Đoàn Văn Đồng – Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo (Bình Dương) vừa gửi công văn khẩn chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xác minh những người dân từng tiếp xúc với 7 người được cho là từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở lại Bình Dương.

Công văn nêu rõ: qua xem xét báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Covid-19 xảy ra ở xã An Thái, huyện Phú Giáo, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh 7 trường hợp từ Trung Quốc về Bình Dương có đi qua Vũ Hán.

Đề nghị xác minh nhân thân trước khi đi ở đâu, làm gì, thời gian về nước, thời gian trở lại Bình Dương. Họ làm gì, ở đâu, đã tiếp xúc với ai… báo cáo kịp thời, cụ thể về Ban chỉ đạo trước ngày 15/2.

Trong khi đó, trao đổi với PV báo Tiền Phong vào chiều tối nay (14/2), ông Phạm Quốc Hữu – Chủ tịch UBND xã An Thái, huyện Phú Giáo (nơi được cho là có 7 người từ Vũ Hán về) cho biết, hiện những người này đều không có mặt ở địa phương.

“Trong 7 người nhắc đến có 6 người Việt Nam và chỉ có 1 người Trung Quốc là con rể trong gia đình người Việt. Nhóm người này khi về Việt Nam họ qua chặng đường ở TP. Vũ Hán (Trung Quốc). Tuy nhiên, họ không về lại xã An Thái mà ở xã Thanh Tuyền của huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Sở dĩ có công văn khẩn của Chủ tịch huyện Phú Giáo là do những người này có công ty đóng tại xã An Thái nhưng họ đã bán công ty trước khi về Trung Quốc”, Chủ tịch xã An Thái nói.

Cũng theo lãnh đạo xã An Thái, sau khi nhận được công văn chỉ đạo, các đơn vị vào cuộc và nắm được thông tin 7 người về từ Vũ Hán đang ở xã Thanh Tuyền, huyện Phú Giáo và đang được cách ly để theo dõi.

Trước đó, lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết sau khi có danh sách những người thuộc diện phải cách ly, đơn vị đã phối hợp với các bên liên quan tiến hành, đồng thời theo dõi tích cực để xử lý kịp thời khi xuất hiện trường hợp có biểu hiện nhiễm covid-19.

Những doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương có người Trung Quốc trở lại làm việc sau Tết gồm: Công ty TNHH Việt Nam Dong Yun Plate Making (13 người); Công ty TNHH Media Consumer Elecitric (21 người); Công ty TNHH GHW (9 người); Công ty TNHH Hong Sheng (8 người); Công ty Lập Văn (9 người); Công ty TNHH Vision International (49 người); Công ty TNHH Happy Smart Furnishings (67 người). Trong đó, có 7 người đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc, nơi tâm điểm của dịch Covid-19).

Hiện 176 người trên đã được cách ly an toàn. Bác sĩ Huỳnh Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cho biết các trường hợp kể trên được cách ly tại nhà riêng hoặc tại nơi ở của các công ty. Ngoài việc cử cán bộ theo dõi, Sở Y tế cũng hướng dẫn những người bị cách ly biết cách phòng chống dịch.

Cũng theo bác sĩ Hà, tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19. Công tác phòng, chống dịch vẫn đang được triển khai quyết liệt, có hiệu quả.

