Bình Dương: Thành lập 2 thành phố Dĩ An và Thuận An

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập TP Dĩ An và Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương.

Một góc thị xã Dĩ An – tỉnh Bình Dương giáp với quận 9 của TP HCM. (Ảnh: T.N)

Chiều 10/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của 18 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, tại tỉnh Bình Dương, quyết định thành lập TP Dĩ An, Thuận An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc các thị xã Dĩ An, Thuận An; thành lập 4 phường trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 xã thuộc thị xã Tân Uyên.

Như vậy, tỉnh Bình Dương sẽ có 3 thành phố trực thuộc (Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An), 2 thị xã (Bến Cát, Tân Uyên) cùng 4 huyện (Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và Dầu Tiếng).

Tại tỉnh Quảng Ngãi, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp huyện, 17 đơn vị hành chính cấp xã; giải thể 3 xã của huyện đảo Lý Sơn; thành lập thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi giảm từ 14 đơn vị hành chính cấp huyện xuống còn 13 đơn vị, giảm 184 đơn vị hành chính cấp xã còn 173 đơn vị.

Tại tỉnh Quảng Nam, sắp xếp 6 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập thị trấn Hương An thuộc huyện Quế Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hương An. Sau khi sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Nam giảm từ 244 đơn vị xuống còn 241 đơn vị.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Bình, sắp xếp 16 đơn vị, thành lập thị trấn Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Sơn Trạch. Sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Bình giảm từ 159 xuống còn 151 đơn vị.

Ngoài ra, nhiều tỉnh khác như Yên Bái, Cao Bằng, Vĩnh Long, Gia Lai, Hậu Giang…cũng được sắp xếp thành lập đơn vị hành chính mới.

