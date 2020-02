Bình Dương : Thu giữ 15.000 khẩu trang y tế…” L.ậ.u “

Đến chiều ngày 20 – 2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an (CA) TP. Dĩ An vẫn đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan củng cố hồ sơ, xử lý một chủ cơ sở sản xuất khẩu trang y tế “lậu” để xử lý theo quy đúng quy định của pháp luật.

Lúc 11 giờ, ngày 20 – 2, qua công tác nắm tình hình, trinh sát địa bàn, lực lượng CA Đội Cảnh sát Kinh tế – ma túy CA TP. Dĩ An phối hợp với CA phường An Bình và cán bộ quản lý thị trường đã bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang tại KP Bình Đường 3, phường An Bình, TP. Dĩ An.

Cơ sở sản xuất khẩu trang này do ông Cao Hoàng Mai (37 tuổi, quê Nam Định) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 15.000 khẩu trang thành phẩm được ông Cao Hoàng Mai làm lậu; 200 cuộn vải nguyên liệu (1 cuộc nặng 25 kg) không rõ nguồn gốc; hàng ngàn hộp giấy có dòng chữ khẩu trang 4 lớp cao cấp FAMIMA và nhãn hiệu Ngô Trung; nhiều dụng cụ và máy móc được ông Cao Hoàng Mai dùng vào việc sản xuất khẩu tra giả.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Cao Hoàng Mai không xuất trình được giấy phép kinh doanh; không xuất trình được nguồn gốc xuất nguyên liệu vải để làm khẩu trang y tế chống khuẩn.

Theo ghi nhận của P.V, nơi sản xuất khẩu trang y tế của ông Mai là một khu trọ. Nguyên liệu vải dùng làm khẩu trang được chất cạnh nhà vệ sinh và bếp nấu ăn không đảm bảo vệ sinh.

Cùng ngày, cũng qua công tác nắm tình hình, trinh sát địa bàn KP Bình Đường 3, lực lượng CA TP. Dĩ An phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất mỹ phẩm của bà Lê Anh Thư (32 tuổi, quê TP. Hồ Chí Minh).

Tại đây, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ 1.848 lọ nước rửa tay chưa được công bố chất lượng sản phẩm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.