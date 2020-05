Người phụ nữ bỏ tiền mua xe cứu thương chạy miễn phí: “Giúp họ bớt khổ là tôi hạnh phúc”

Từ trước tới nay, rất nhiều những tấm gương người tốt, tự bỏ tiền ra để làm từ thiện đã được chia sẻ trong cộng đồng và nhận được nhiều ngưỡng mộ. Mỗi người đều có cách làm từ thiện khác nhau, tuy nhiên tựu chung lại đều là muốn giúp đỡ một phần cho những hoàn cảnh khó khăn.

Một người phụ nữ ở Hà Nội mới đây cũng khiến nhiều người cảm phục khi tự bỏ tiền ra mua xe cứu thương và chạy miễn phí giúp đỡ mọi người. Giữa lúc ở nhiều bệnh viện giữa Thủ đô, không ít kẻ “kiếm ăn” cả trên những người bệnh chỉ còn đường “về nhà chờ…”, đòi bảo kê xe cấp cứu thì câu chuyện này như một ánh sáng nhân văn…

Làm việc thiện cũng đâu phải là dễ: Hẹn mãi, chúng tôi mới gặp được cô Phan Thị Bính (64 tuổi, ở quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) cùng những người bạn trong nhóm vận hành xe cấp cứu miễn phí cho đến khi nhóm hoàn thành việc đưa một bệnh nhi từ Bệnh viện Nhi Trung Ương về Tuyên Quang.



Để hiện thực giấc mơ về một chiếc xe cấp cứu miễn phí cho bệnh nhân nghèo, cô Bính cùng người bạn thân Thái Thị Tám (55 tuổi, ở phố Vũ Tông Phan, phường Khương Ðình, quận Thanh Xuân) đã lặn lội vào tận tỉnh An Giang để tìm hiểu về mô hình xe cấp cứu miễn phí tại đây. Lý do khiến cô Bính quyết tâm thực hiện điều này xuất phát từ năm 2016 khi câu chuyện về bệnh nhi 9 tháng tuổi, quê ở Quỳ Hợp, Nghệ An đã không qua khỏi trên xe cứu thương vì bị bảo vệ bệnh viện xích xe không cho ra. Tiếp đó, hình ảnh anh Lò Văn Muôn (quê Sơn La) phải trở em gái bó chiếu trên chiếc xe máy về nhà đã thực sự ám ảnh cô.



Sau một thời gian tìm hiểu, bà Bính quyết định đi vào tận An Giang để học hỏi thêm về mô hình xe chở bệnh nhân miễn phí tại địa phương này. Trở về Hà Nội, bà bắt đầu vận động bạn bè, người thân cùng nhau đóng góp để mua một chiếc xe dùng để chở bệnh nhân. Nhóm xe cứu thương miễn phí của bà Bính bắt đầu hoạt động từ tháng 12/2018. Do nhóm được thành lập với các thành viên toàn là phụ nữ, bởi vậy việc chọn mua được một chiếc xe cấp cứu an toàn, đảm bảo chất lượng là điều vô cùng khó khăn. Cuối cùng, bà Bính phải nhờ một nhóm người quen trong tận miền Tây mua hộ xe, đăng kí xe ở TP. HCM rồi cũng nhờ chính họ lái xe ra tận Hà Nội giúp. 90% số tiền mua chiếc xe được bà Bính tự nguyện bỏ ra, số còn lại do bạn bè trong nhóm thiện nguyện cùng đóng góp.



Chiếc xe cứu thương của cô Bính được đăng kí đầy đủ các quyền ưu tiên như: sử dụng đèn còi tín hiệu, đi vào đường cấm, vượt đèn đỏ…. như tất cả các xe chuyên dùng cấp cứu khác. Thiết bị trong xe được trang bị đầy đủ gồm: cáng, xe đẩy, bình ô – xy, hộp sơ cứu… Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình cùng tấm lòng nhân hậu của những người thuộc nhóm thiện nguyện cùng sự đồng ý của chính quyền, chiếc xe cấp cứu miễn phí đã lăn bánh vào đầu tháng 12/2018 với ưu tiên vận chuyển những người bệnh nghèo (có xác nhận của phòng công tác xã hội bệnh viện) và đưa các trường hợp cấp cứu khẩn cấp đi điều trị. Ban đầu, do chưa kết nối được với những người thực sự có nhu cầu nên nhóm của bà Bính đã phải đến từng phòng Công tác xã hội của các bệnh viện, đặt vấn đề nhận chạy miễn phí với họ.



Số điện thoại đường dây nóng của chiếc xe cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi, tuy nhiên phần nhiều lại là những lời chửi bới nhóm thiện nguyện, cho rằng họ lừa đảo và không có thật. Tiếp nhận những cuộc điện thoại như vậy, bà Bính lại nhẹ nhàng giải thích, cam đoan việc mình làm là từ tâm và không trục lợi điều gì. Lo sợ bị gây khó dễ nên khi mới bắt đầu, xe cứu thương của bà Bính chỉ dám nhận đưa bệnh nhân quãng đường từ nhà tới bệnh viện. Sau này, khi có nhiều mối quan hệ hơn và nhận được sự tin tưởng của nhiều bệnh viện, bà Bính đã trực tiếp xin thông tin của những trường hợp khó khăn, đồng thời giúp đưa họ từ viện về đến tận nhà. Sau gần 3 tháng hoạt động, chiếc xe cấp cứu miễn phí của nhóm cô Bính đã được nhiều người biết tới. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, nhóm đã giúp đỡ gần 50 trường hợp.



Nói về những dự định trong thời gian sắp tới, bà Bính hồ hởi chia sẻ rằng nhóm của bà mong muốn sẽ mở được một nhà thuốc, nơi khám và chữa bệnh hoàn toàn bằng thuốc đông y miễn phí cho tất cả mọi người. Ngoài ra, nhóm thiện nguyện của bà Bính cũng lên kế hoạch mở quán cơm miễn phí để phục vụ cho bệnh nhân, người có thu nhập thấp hay các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm của người phụ nữ ngoài 60 tại Hà Nội khiến nhiều người tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ khi biết tin. Hầu hết mọi người đều cho rằng việc làm của bà Bính cùng nhóm thiện nguyện là việc tốt và cần phải được nhân rộng hơn nữa, để những người có hoàn cảnh khó khăn bớt đi phần nào chi phí di chuyển tới bệnh viện khám chữa bệnh.

